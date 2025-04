Ángela Aguilar y Christian Nodal se besan en público

La famosa pareja de mexicanos conformada por Ángela Aguilar y Christian Nodal sigue dando de qué hablar, pues, tras conocerse sobre su relación y matrimonio, han tenido que vivir con las fuertes críticas que reciben diariamente, ya que el público no les perdona que se hayan casado pocos meses después de que el mexicano terminara su relación con Cazzu.

El emocionante beso que protagonizó Ángela Aguilar y Christian Nodal en pleno concierto

Durante un concierto de Christian Nodal, el artista se bajó de su tarima para dirigirse al público y llegó hasta donde su esposa, Ángela Aguilar, quien estaba sentada en la primera fila y él, muy romántico, se le acercó para cantarle y precisamente estaba interpretando “Dime cómo quieres”, tema que colaboró junto a ella, de hecho, le alcanza su micrófono para que ella cantara una parte de la canción y antes de volver al escenario, Nodal detuvo su show por unos segundos de amor, en los cuales aprovechó para besar con mucha emoción a su esposa.

Cazzu habló de Ángela Aguilar y Christian Nodal

Pese a que la opinión publica no le perdona a la pareja que estén casados, Cazzu se refirió al tema y en medio de una entrevista en la calle, confesó que “a ella le encanta que sean felices”, pues reveló que tiene una relación cordial con Christian Nodal debido a que es el padre de su hija, Inti. Por otro lado, la argentina aprovechó para referirse sobre la supuesta prohibición que ella le habría hecho a su ex y dijo que nunca han hablado de que Christian no pueda ver a la pequeña en compañía de Ángela.

Ángela Aguilar desmiente ser la autora de canciones en contra de Cazzu

En los últimos días, Ángela Aguilar emitió un comunicado de prensa en donde desmintió que ella sea la autora de supuestas canciones en las que habla de Cazzu y exparejas de Christian Nodal, pues reveló que es un engaño en el cual usaron la inteligencia artificial para hacer una voz parecida a la de ella y dejó claro que sus estrenos musicales se anuncian a través de sus redes sociales. El comunicado no terminó sin antes reiterar su amor y respeto por la música.