Anahí revivió un recuerdo de su última gira de RBD

La última gira de RBD se vivió durante 2023, llegando a diferentes países de Latinoamérica y, aunque se prometió ser uno de los regresos más prometedores, desafortunadamente no todo salió como se esperaba, pues tras finalizar los conciertos, los integrantes de Rebelde tuvieron un gran inconveniente por supuesta culpa de su mánager, quien habría tomado dinero que no le correspondía.

La famosa Mía Colucci es uno de los personajes inolvidables de la exitosa serie mexicana Rebelde, pues es un papel importante interpretado por Anahí, quien ama tanto a esa joven que dio vida hace 21 años. Es tanto el amor que la mexicana siente por su personaje que, cada que puede, comparte un recuerdo de su inolvidable Mía y este fue el caso recientemente, pues Anahí compartió un video inédito de la última gira de RBD.

Mía Colucci de RBD no sale de Anahí

Mencionando anteriormente, Anahí se ha encargado de que sus seguidores no se olviden de Mía Colucci, pues eso ya es imposible porque es uno de los personajes más icónicos de la televisión latinoamericana, de hecho, ha sido un modelo para las jovencitas que no se perdían ni un solo capítulo de la serie que le dio vuelta al mundo, ganando seguidores no solo en Latinoamérica sino en Europa. Por su parte, Anahí ha compartido durante todos estos años recuerdos memorables que siempre estarán en su corazón del personaje que más le ha regalado alegrías en su vida laboral y personal.

¿Por qué pelearon los integrantes de RBD?

Tras su exitosa gira en 2023, los integrantes de RBD que se reencontraron en los escenarios tuvieron un presunto problema, pues al parecer, su mánager habría tomado dinero que no le correspondía, mismo dinero que se recogió durante sus shows, sin embargo, Dulce María habría revelado ante los medios mexicanos que este es un proceso legal que se está llevando para esclarecer la verdad de lo que habría pasado, pero, algo que llamó la atención de los seguidores de la banda, es que Anahí no estaría en los mejores términos con sus amigos y colegas, puesto que siempre se vio muy defensora del responsable de tomar el supuesto dinero.