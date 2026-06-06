Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Yuli Ruiz sorprende al hacer confesión sobre Manuela Gómez tras La casa de los famosos

Yuli Ruiz rompió el silencio en redes sociales sobre su excompañera de La casa de los famosos, Manuela Gómez.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Yuli Ruiz se sinceró sobre Manuela Gómez
Yuli Ruiz habló sin filtro sobre Manuela Gómez. (Fotos Canal RCN)

La casa de los famosos Colombia 3 se acabó el pasado 29 de mayo tras una temporada cargada de emociones, tensiones y muchos momentos icónicos y tras su final varios exparticipantes ha roto el silencio.

Artículos relacionados

¿Qué reveló Yuli Ruiz sobre Manuela Gómez tras La casa de los famosos Colombia 3?

Yuli Ruiz abrió una caja de preguntas en sus redes sociales para que sus seguidores le indagaran de manera libre sobre cualquier aspecto en su vida y por supuesto de La casa de los famosos Colombia.

En esta dinámica la modelo antioqueña decidió sincerarse sobre varios de sus excompañeros del reality como por ejemplo Valentino Lázaro, Alexa Torrex y Manuela Gómez.

Frente a Manuela Gómez, Yuli se sinceró al asegurar que, aunque es una amistad distante, es real y que ya se conocían desde antes de La casa de los famosos Colombia.

No hablamos todos los días ni nos vemos todo el tiempo, pero cuando nos necesitamos siempre estamos ahí. Y eso, después de tantos años, vale oro.

Asimismo, aseguró que, aunque años atrás no le caía tan bien por su personalidad ella era la clara muestra que, las personas cuando se proponían lograban cambiar para bien.

La admiro mucho porque ella es la prueba de que las personas sí crecen y evolucionan.

Manuela Gómez reaccionó sobre el tipo de hombre que le gusta a Yuli Ruíz: ¿habló de Alejandro?
Yuli Ruiz habló sobre Manuela Gómez. | Foto: Canal RCN

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionó Manuela Gómez a confesión de Yuli Ruiz?

Yuli Ruiz aseguró que, con Manuela lograron afianzar su amistad en La casa de los famosos Colombia 3 en donde hicieron parte de un grupo llamado mini-tormenta junto a Alexa Torrex y Alejandro Estrada.

Sin embargo, este grupo se desintegró luego que Alexa Torrex tomara la decisión de hacerse a un lado al tener amplias diferencias con Yuli.

Manuela Gómez no dudó en reaccionar con cariño a las palabras de Yuli Ruiz y por eso, reposteó su mensaje y foto en sus redes sociales junto a varios corazones.

¿Cuál fue el costoso regalo que Yuli Ruiz le dio a Valentino Lázaro tras La casa de los famosos?

En me dio de la dinámica de preguntas a Yuli le preguntaron por el supuesto regalo que le dio a Valentino tras la final del reality: "¿Es verdad que le compraste una botella vino a Valen de 800 mil?".

Yuli Ruiz confirmó que esto fue cierto y decidió mostrar el comprobante de pago asegurando que había sido un detalle con Valentino y los otros finalistas.

"Si, si fue verdad, no sé por qué la gente le quiere poner tanto misterio a la vaina, a ver, cuando yo bajo al lobby me encuentro a los finalistas y ellos obviamente no tenían celular, tarjeta, efectivo, nada, entonces me pidió el favor, que se quería tomar una botella de vino, yo le dije, dale yo te invito", fueron las palabras de Ruiz.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Greeicy y Mike Bahía causaron furor con escena de celos Greeicy

Greeicy Rendón y Mike Bahía protagonizan fuerte escena de celos en redes

En redes circula un video en el que se ve la polémica escena de celos que protagoniza Mike Bahía, Greeicy Rendón y Kai.

Isabella Ladera lanzó inesperada petición a sus seguidores tras denunciar una delicada situación Influencers

Isabella Ladera lanzó inesperada petición a sus seguidores tras denunciar una delicada situación

La creadora de contenido respondió a las dudas de sus seguidores sobre los perfiles que utilizan su nombre en Facebook

Yailin La Más Viral reveló que perdió un bebé y conmovió con su mensaje Yailin

Yailin La Más Viral habló por primera vez sobre la pérdida de su bebé : “hay un angelito”

La cantante dominicana compartió por primera vez que estuvo embarazada y que perdió a su bebé durante la gestación.

Lo más superlike

Eugenio Derbez se viste de luto tras lamentable pérdida de reconocido actor: esto dijo en sus redes Eugenio Derbez

Eugenio Derbez se viste de luto tras lamentable pérdida de reconocido actor: esto dijo en sus redes

Eugenio Derbez se pronunció en sus redes tras el doloroso fallecimiento de reconocido actor que participó en ‘La Familia P.Luche’.

La casa de los famosos Colombia La casa de los famosos

La IA reveló quiénes podrían participar en la cuarta temporada de La casa de los famosos Colombia

¿Alejandro Estrada reveló volvería a La casa de los famosos Colombia? Alejandro Estrada

¿Alejandro Estrada volvería a La casa de los famosos Colombia?, su respuesta sorprendió

Síntomas y tratamiento de la trombocitosis esencial, la enfermedad que padece Iván René Valenciano Salud

¿Qué es la trombocitosis esencial? La enfermedad que enfrenta el exfutbolista Iván René Valenciano

Karol g reapareció en evento en Estocolmo Karol G

Karol G reapareció en sorpresivo concierto en Estocolmo, aquí el VIDEO