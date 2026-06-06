Yuli Ruiz sorprende al hacer confesión sobre Manuela Gómez tras La casa de los famosos

La casa de los famosos Colombia 3 se acabó el pasado 29 de mayo tras una temporada cargada de emociones, tensiones y muchos momentos icónicos y tras su final varios exparticipantes ha roto el silencio.

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¿Qué reveló Yuli Ruiz sobre Manuela Gómez tras La casa de los famosos Colombia 3?

Yuli Ruiz abrió una caja de preguntas en sus redes sociales para que sus seguidores le indagaran de manera libre sobre cualquier aspecto en su vida y por supuesto de La casa de los famosos Colombia.

En esta dinámica la modelo antioqueña decidió sincerarse sobre varios de sus excompañeros del reality como por ejemplo Valentino Lázaro, Alexa Torrex y Manuela Gómez.

Frente a Manuela Gómez, Yuli se sinceró al asegurar que, aunque es una amistad distante, es real y que ya se conocían desde antes de La casa de los famosos Colombia.

No hablamos todos los días ni nos vemos todo el tiempo, pero cuando nos necesitamos siempre estamos ahí. Y eso, después de tantos años, vale oro.

Asimismo, aseguró que, aunque años atrás no le caía tan bien por su personalidad ella era la clara muestra que, las personas cuando se proponían lograban cambiar para bien.

La admiro mucho porque ella es la prueba de que las personas sí crecen y evolucionan.

Yuli Ruiz habló sobre Manuela Gómez. | Foto: Canal RCN

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¿Cómo reaccionó Manuela Gómez a confesión de Yuli Ruiz?

Yuli Ruiz aseguró que, con Manuela lograron afianzar su amistad en La casa de los famosos Colombia 3 en donde hicieron parte de un grupo llamado mini-tormenta junto a Alexa Torrex y Alejandro Estrada.

Sin embargo, este grupo se desintegró luego que Alexa Torrex tomara la decisión de hacerse a un lado al tener amplias diferencias con Yuli.

Manuela Gómez no dudó en reaccionar con cariño a las palabras de Yuli Ruiz y por eso, reposteó su mensaje y foto en sus redes sociales junto a varios corazones.

¿Cuál fue el costoso regalo que Yuli Ruiz le dio a Valentino Lázaro tras La casa de los famosos?

En me dio de la dinámica de preguntas a Yuli le preguntaron por el supuesto regalo que le dio a Valentino tras la final del reality: "¿Es verdad que le compraste una botella vino a Valen de 800 mil?".

Yuli Ruiz confirmó que esto fue cierto y decidió mostrar el comprobante de pago asegurando que había sido un detalle con Valentino y los otros finalistas.