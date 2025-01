Recientemente se confirmó la participación de Sofía Avendaño en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia. Durante una entrevista en el programa Buen Día Colombia, Sofía relató un incidente que ocurrió con Yina Calderón y Juliana Calderón durante una fiesta organizada por Marcela Reyes, en la que estuvieron presentes varios influencers hace unos meses.

La mención de este episodio volvió a generar atención en las redes sociales, y muchos seguidores le hicieron saber a Yina Calderón sobre los comentarios de Sofía Avendaño. En respuesta, Yina les pidió a sus seguidores que no le enviaran más videos relacionados con el tema, aclarando que no tenía intención de referirse a la modelo.

Yina Calderón enfatizó que el incidente mencionado involucró principalmente a Sofía Avendaño y a su hermana Juliana Calderón, y no directamente a ella. Además, explicó que no suele hablar sobre Sofía, ya que sus menciones en redes sociales se planifican estratégicamente para generar interés dentro de su comunidad digital, y, en este caso, afirmó que hablar sobre la también bailarina no le aporta mayor tráfico.

Finalmente, Yina Calderón expresó que Sofía Avendaño debería aprovechar su momento en las entrevistas y concentrarse en hablar sobre sí misma, en lugar de mencionarla, resaltando que esta es una oportunidad para que Sofía se dé a conocer ante la audiencia.

No me manden más videos de esa chica trans que otra vez hablando de mí en todas las entrevistas. Amores, es su momento, hable de usted. Yo la vi en la pelea con Juliana, se agarró con Juliana. Ya. A mi no me interesa dedicarle a ella un video largo porque ella a mi no me da raiting, es la verdad, yo sé de quién hablar, yo soy más inteligente que cualquiera.

Yina Calderón y su trayectoria en redes sociales

Yina Calderón es conocida por su estilo directo al dirigirse a su comunidad en redes sociales. A pesar de haber perdido en varias ocasiones cuentas que acumulaban millones de seguidores, su público permanece atento a su actividad digital. Este seguimiento constante demuestra la fidelidad de sus seguidores, que siguen interesados en el contenido que comparte, el cual, en muchas ocasiones, genera diversas reacciones y controversias en las plataformas digitales.