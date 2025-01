La casa de los famosos: Sofía Avendaño reacciona a haters

Sofía Avendaño, quien se desempeña como modelo y bailarina profesional, se convirtió en la nueva participante confirmada que hará parte del selecto grupo de famosos que ingresará a La casa de los famosos Colombia el próximo 26 de enero. Sin embargo, su anuncio habría causado opiniones divididas entre los internautas ocasionando que la reconocida mujer reaccionara.

Nacida en la comuna 13 de Medellín, Sofía Avendaño encontró en el modelaje la oportunidad de convertirse en una figura reconocida y cumplir sus sueños. Tras varios años de esfuerzo y dedicación logró participar en diversos concursos de belleza en los que fue ganando gran popularidad en la industria.

Ahora La casa de los famosos Colombia 2025 abrió sus puertas para compartir con los televidentes un lado más cercano de su vida.

En medio de una entrevista con el programa informativo del Canal RCN, ‘Mañana express’, Sofía Avendaño aprovechó para enviarle un mensaje a las personas que estaban en contra de su participación dentro del reality de la vida en vivo que una vez más promete poner a los televidentes al borde de sus asientos.

De esta manera, en un mensaje lleno de amor y tolerancia, Sofía pidió a los internautas que no la juzgaran por haber decidido ser feliz y que respetaran su decisión, ya que, al igual que ellos, era una persona común y corriente; con valores y errores.

“No hay que juzgar, no hay que señalar, hay que dejar ser a las personas, yo no busco que me incluyan en nada, ni busco inclusión, solamente busco que respeten la decisión de vida mía, que soy una persona común y corriente, como cualquier otra persona, que tengo valores, que también tengo errores”.