La empresaria Yina Calderón confesó si planea enamorarse en La casa de los famosos Colombia, producción del Canal RCN.

La joven estuvo en entrevista en el programa matutino ‘Buen Día, Colombia’ y allí la cuestionaron sobre si estaría dispuesta a encontrar el amor en el reality, sin embargo, ella detalló que no está en sus planes tener algún amorío.

Indicó que ninguno de los compañeros que tendrá en el programa son de su prototipo, por lo que sabe que no tendrá un romance con alguno de ellos.

“Yo no soy una mujer enamoradísima, no soy coqueta, no me gusta cualquier tipo de hombre, la verdad soy demasiado exigente porque a mí me ha tocado muy dur* y me gustan los hombres también exigentes, que no le coquetean a cualquiera, mi prototipo de hombre no está en esa casa, jamás”, dijo.