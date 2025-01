La empresaria Yina Calderón reveló en qué invertiría los millones de pesos colombianos que obtendría en caso de ganarse La casa de los famosos Colombia, producción del Canal RCN.

En entrevista de ‘Buen Día, Colombia’, la huilense fue cuestionada sobre en qué invertiría el dinero que obtenga en caso de ganarse la segunda temporada del reality, a lo que ella confesó que se compraría un nuevo vehículo.

Sin embargo, detalló que ella espera que el premio lo obtenga alguien que realmente necesite el dinero, pues su objetivo en el programa es entretener y dar de qué hablar.

“Yo le pido a Dios que le dé el premio a quien más lo necesite porque a veces no conocemos la necesidad de la gente. A mí (el dinero) no me sobra, pero no vivió mal, pero si me lo llegan a dar, lo tomo y me compraría otra camioneta, yo tengo camioneta aletosa”, expresó.