Yina Calderón reveló que Diego Cadavid es su amor platónico

La empresaria Yina Calderón, de La casa de los famosos Colombia, reveló cuál es su amor platónico colombiano.

En entrevista en ‘Buen Día, Colombia’ la joven fue interrogada sobre la relación con sus hermanas e indicó que Leonela es quien suele asesorarla y corregirla acerca de sus comportamientos en público.

Confesó que luego del lanzamiento oficial de La casa de los famosos Colombia y Dario Gómez, producciones del Canal RCN, que se llevó a cabo en la noche del miércoles 15 de enero, donde se confirmó su participación en el reality, ella pasó por un momento vergonzoso que muy pocos conocían.

Según explicó el actor Diego Cadavid, protagonista de Darío Gómez, estaba presente en la gala cuando ella apareció y lanzó algunos comentarios a sus compañeros del reality que desataron diversas opiniones, pero ella no sabía que los actores de dicha producción estaban en la rueda prensa.

“Me dijeron que debía presentarme, pero no me dijeron que estaba Diego Cadavid, ¿cómo no me van a decir eso? Él es mi amor platónico televisivo de niña, entonces debe estar pensando que yo soy una gamina, le dijo a este que lo tenía chiquito, ¿qué estará pensando? Yo me bajo de la tarima y veo a Diego Cadavid ahí yo quedé súbita, aunque me saludó súper bien”, dijo.