La empresaria Yina Calderón dio a conocer la razón por la que decidió obsequiarle a la mexicana Manelyk González la cadena de oro que le dio Epa Colombia de la Virgen de Guadalupe como símbolo de reconciliación tras su despedida.

Recordemos que, Manelyk llegó a La casa de los famosos Colombia tras haber sido intercambiada por Melissa Gate de La casa de los famosos All-Stars, donde ambas estuvieron en los respectivos realitys por algunos días.

Durante la permanencia de Manelyk en la casa más famosa de Colombia, Yina Calderón le hizo la vida imposible, pero se reconcilió con ella poco antes de su salida y le hizo entrega de dicha cadena.

Luego de la salida de Yina Calderón, quien quedó eliminada este miércoles 14 de mayo del reality, se enteró que su amiga Epa Colombia se encuentra en la cárcel y tras una entrevista con 'Buen día, Colombia', se enteró de lo mucho que se decepcionó la empresaria de que ella hubiera regalado la cadena que le había dado con tanto amor.

Yina Calderón explicó por qué lo hizo, argumentando que ella le hará entender aún mejor la razón a la empresaria cuando pueda reencontrarse con ella.

"Ella me cuenta que está tratando de localizar a Epa Colombia para hacer una unión de keratinas para México, entonces yo me acuerdo de la cadena que no la usaba porque no uso nada de oro y dije yo sé que Epa Colombia no se va a poner brava conmigo, la cadena nos iba a unir indirectamente", señaló.