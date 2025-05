La empresaria Yina Calderón habló sobre la influenciadora Melissa Gate luego de haber quedado eliminada de La casa de los famosos Colombia.

Yina Calderón quedó por fuera de La casa de los famosos Colombia luego de haber obtenido la menor votación por parte del público durante la jornada de eliminación de este miércoles 14 de mayo en la semana del Juicio Final.

En entrevista con 'Buen Día, Colombia', la empresaria fue cuestionada sobre la influenciadora Melissa Gate con quien protagonizó algunas discusiones al inicio del programa, las cuales según ella decidió detener porque sentía que estaba aburriendo al televidente con dichos problemas.

Según explicó también sintió que ella cambió mucho luego de su regreso de La casa de los famosos All-Stars, donde estuvo tras intercambiar con Manelyk González.

"Cuando regresa de México yo no sé a ella qué le pasó, esta es la hora que no ha vuelto a ser la Melissa que era, es diferente, ya no pelea, cambió su perfil", dijo.