En las últimas horas, la influencer Yina Calderón, una de las participantes confirmadas para la nueva temporada de La casa de los famosos Colombia 2025, ha ofrecido una entrevista exclusiva al programa matutino Buen Día Colombia.

Durante la conversación, Yina no solo compartió detalles sobre su vida y carrera, sino que también se refirió a uno de los momentos más dolorosos de su trayectoria, revelando un enfrentamiento con una figura pública.

Yina Calderón revela por qué no se lleva bien con Giovany Ayala

La influencer se mostró visiblemente afectada al recordar una situación que la marcó profundamente.

En la entrevista, relató que un personaje importante en su vida, el cantante de música popular Giovany Ayala, intentó contactarla para resolver un conflicto del pasado. Según contó, esta persona le pidió disculpas por sus acciones y reconoció que había cometido un grave error. Sin embargo, Yina dejó claro que no desea tener ningún tipo de relación con él.

“Bebés, hay un personaje que yo no quiero. Una vez me llamó una emisora y me dijeron que quería hablar conmigo porque sabe lo que me hizo. Me dijo cosas que no tienen derecho a decir, como que soy una prepago”, expresó Yina, visiblemente molesta.

Además, agregó que lo que más la hirió no fue la acusación en sí, sino el hecho de que esta persona se refirió de manera despectiva a su padre, quien se sacrificó para brindarle una educación y un futuro mejor.

La influencer detalló que el daño que le causó esta figura pública fue tal, que no pudo perdonarlo, especialmente porque su papá sufrió por las acusaciones. “Yo soy una mujer luchadora, pero mi papá no merecía escuchar eso. Fue un hombre que se partió el lomo por mí”, comentó.

Yina Calderón recuerda su relación con Giovany Ayala

Aunque el incidente ocurrió hace un tiempo, Yina destacó que, a pesar del poder y la influencia que esa persona tenía en ese entonces, su carrera cayó en picada después de ese episodio. “El que obra mal, le va mal”, concluyó la influencer con firmeza.

Con esta fuerte declaración, Yina Calderón dejó claro que no tolerará injusticias ni ataques a su familia, y que está lista para enfrentarse a cualquier reto que le depare La casa de los famosos Colombia.