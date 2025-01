La esperada segunda temporada de La casa de los famosos Colombia se estrenará el 26 de enero a las 8:30 p.m. por el Canal RCN, prometiendo una avalancha de emociones, rivalidades y sorpresas que mantendrán a los televidentes al borde de sus asientos.

La primera gran sorpresa para los seguidores del programa es la presencia de la influencer Yina Calderón, quien se ha convertido en uno de los nombres más polémicos de esta temporada.

¿Cuáles son los participantes confirmados de La casa de los famosos Colombia 2025?

El elenco confirmado hasta ahora incluye una mezcla de personalidades que, sin duda, elevarán la tensión dentro de la casa más famosa del país.

Entre los confirmados se encuentran Camilo Trujillo, Emiro Navarro, Jery Sandoval, La Liendra, Lady ‘La Vendedora de Rosas’, Melissa Gate, Norma Nivia, Yaya Muñoz, y los controvertidos Alerta, El flaco Solórzano, y El negro Salas. Con tantas figuras de la farándula, las expectativas de lo que sucederá en La casa de los famosos Colombia son altísimas.

¿‘La Jesuu’ no soporta a Yina Calderón?

Una de las participantes que ha generado gran expectativa es Valentina Ruiz, mejor conocida como ‘La Jesuu’. En una reciente entrevista con el Canal RCN, Valentina dejó claro lo que piensa sobre Yina Calderón.

“No me gustan las personalidades como cizañosas. No quería encontrarme con Yina Calderón. Linda, vas pa' fuera”, reveló entre risas. La joven creadora de contenido de 23 años, famosa por su estilo auténtico y positivo, dejó claro que, a pesar de su actitud relajada y alegre, no está dispuesta a tolerar a quienes busquen sembrar conflictos dentro del grupo.

Esta es la entrevista de ‘La Jessu’

El elenco también contará con la conducción de Carla Giraldo y Marcelo Cezán, quienes serán los encargados de guiar las emisiones principales del programa, mientras que Karen Sevillano y Vicky Berrío estarán a cargo del after show, para ofrecer una experiencia 360° a los fanáticos.

Junto con Ornella, estos presentadores prometen llevar la emoción y la diversión a otro nivel, siguiendo de cerca cada paso que den los participantes. Con un elenco variado y prometedor, La casa de los famosos Colombia se perfila como el programa más comentado del 2025.