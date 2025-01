El próximo 26 de enero, el reality La casa de los famosos Colombia regresa con su segunda temporada por el Canal RCN, y esta edición trae no solo nuevos participantes, sino también la incorporación de Ornella Sierra como host digital.

La influencer, conocida como ‘La Barbie Costeña’, será la encargada de interactuar con el público a través de las plataformas digitales, llevando contenido exclusivo y acercando a los seguidores a los momentos más emocionantes del programa.

Ornella, quien se destacó en la primera temporada del reality, ha consolidado su presencia en redes sociales gracias a su carisma y belleza. Su apodo no es casualidad: sus ojos claros y facciones armoniosas la han convertido en una figura admirada por miles de seguidores.

Ahora, con este nuevo desafío, busca conquistar una audiencia aún mayor mientras comparte el detrás de cámaras del programa más esperado del año.

¿Cuánto gasta Ornella Sierra en el cuidado de su piel?

Además de prepararse para su rol en el reality, Ornella ha llamado la atención de sus seguidores al revelar su detallada rutina de cuidado facial.

En una serie de historias de Instagram, compartió los productos que utiliza para mantener su piel impecable, destacando el costo de algunos de ellos. Entre su espuma limpiadora de 570.000 pesos y un sérum de ácido hialurónico de 800.000 pesos, sus seguidores quedaron sorprendidos por su inversión en el cuidado personal.

Aunque, cuando sus seguidores creyeron en estos costos reveló entre risas:

“Mentiri, como creen que me voy a gastar todo eso (…) Mi rutina es super económica, literalmente me tiene la piel preciosa cuidadita y no te tienes que gastar una millonada para verte divina por acá va a estar apareciendo el precio de todos los productos”.

¿Quiénes harán parte de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia?

Junto a Ornella, el elenco de esta temporada incluye a los presentadores Carla Giraldo y Marcelo Cezán, quienes liderarán las emisiones principales, mientras que Karen Sevillano y Vicky Berrío serán las encargadas del after show. Ellos, junto a Ornella, prometen ofrecer una experiencia 360° para los fanáticos, llenando de emoción cada rincón de La casa de los famosos Colombia.

No te pierdas ni un detalle de esta nueva temporada y acompaña a Ornella Sierra en su debut como host digital, donde llevará a los seguidores más cerca de la acción.