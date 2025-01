Yina Calderón está más que preparada para ingresar como participante de La casa de los famosos Colombia el domingo 26 de enero, día de estreno del reality a partir de las 8:30 p.m. en el Canal RCN.

La semana pasada se hizo el anuncio de la empresaria de fajas y desde entonces no deja de aparecer en sus redes sociales. Aunque, por lo general, gran parte del contenido de la también influencer es polémico, recientemente compartió un sentimental audio con el que a más uno se le aguó el ojo.

Yina Calderón se grabó en historias de Instagram y le dio a conocer a sus seguidores que está nostálgica porque va a tener que separarse de sus hermanas mientras se encuentra en La casa de los famosos Colombia. No obstante, luego de esto, la atención recayó en las palabras de su sobrino, las cuales fueron sinceras para la emprendedora huilense.

La polémica influencer tiene claro que, en reiteradas ocasiones, no es el ejemplo más oportuno para su sobrino, pero si hay algo de lo que está segura es del amor que siente por el pequeño. Entonces, le fue imposible no sentirse conmovida con la nota de voz que su familiar le envió vía WhatsApp.

"Hola, tía Yina. Me contó mi mamá que ya te ibas, te extraño mucho, por favor, yo estaré en mi jardín, pero para mí tú eres una ganadora, tú siempre lo fuiste y siempre quiero que estés a mi lado. Yo estaré en mi jardín y me voy a portar tan bien que tú estarás orgullosa, no tomes que ese es un concurso y tú siempre vas a ganar", se escucha decir al pequeño sobrino de Yina Calderón.