Una de las relaciones inciertas en La casa de los famosos Colombia 2025 será la de Yina Calderón con Emiro Navarro. Esto se debe a que, en un principio, se tenía el imaginario de que se la iban a llevar de maravilla, pero luego aparecieron declaraciones que modificaron esa idea.

¿Qué pasó entre Yina Calderón y Emiro Navarro, participantes de La casa de los famosos Colombia?

Resulta que el día en el que se reveló que Yina era una participante oficial de La casa de los famosos, Emiro se mostró emocionado. A partir de ello, la empresaria de fajas había creído que iba a convivir de buena manera con el influencer costeño.

No obstante, en el comercial de promoción del Canal RCN sobre Emiro, él mismo dijo que no le gustaría encontrarse con Yina Calderón en el reality. En consecuencia, la polémica influenciadora quedó sorprendida y había dicho que tenía que ser "negro o blanco" con el costeño, pero no puntos intermedios.

Pues bien, tras lo dicho anteriormente, nuevamente apareció Yina hablando sobre Emiro. A diferencia de lo que se pensaba, por ahora, descartó tener una disputa como tal con el tiktoker.

¿Yina Calderón va a ser amiga de Emiro Navarro en La casa de los famosos Colombia?

Un internauta le preguntó a la empresaria de fajas lo siguiente: "¿Vas a seguir de amiga con Emiro después de lo que dijo?".

Calderón decidió elegir la mencionada pregunta y dio su respuesta. De acuerdo con la influenciadora, no sabe qué fue lo que sucedió ahí porque ella siempre ha hablado bien de Emiro Navarro, entonces, se encuentra confundida.

"No sé qué pasó ahí, porque yo siempre he hablado bien de él, me parece chévere, me parece que tiene una actitud bacana, es extrovertido y él no me quiere ver a mí", expresó Yina Calderón.

En la misma vertiente, la emprendedora huilense indicó que ella ya se estaba imaginando con Emiro bailando y bebiendo en los días de fiesta dentro de La casa de los famosos Colombia.