La empresaria Yina Calderón le hizo una advertencia a sus fanáticos luego de su confirmación para la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia.

Por medio de su cuenta de Instagram, donde tiene miles de seguidores, compartió un video en el que se mostró desde su casa dando a conocer las dos personas que quedarán encargadas de sus redes sociales y su empresa mientras ella esté en el reality.

La joven detalló que su hermana Leonela, que ha sido su mano derecha en toda su carrera profesional y además su mejor amiga será la encargada de todo lo que tendrá que ver con su empresa y acceso a las redes sociales.

Su mejor amigo estará encargado de su página de chismes, publicidades y mercadeo.

Yina Calderón los mostró a la cámara indicando que serán los únicos rostros que verán en sus redes sociales oficiales y a quienes les pueden hacer las consignaciones de manera segura.

Comentó que decidió hacer dicha aclaración para evitar posibles estafas de personas que se quieran hacer pasar por ella o sus encargados durante su ausencia.

De igual manera, la empresaria señaló que ella estará en la competencia lo que sus fanáticos y Dios dispongan, pero les prometió darles todo el contenido que necesitan.

“No se preocupen que yo lo que les voy a dar es risa, llanto, fiesta, ustedes saben que a mí me encanta la fiesta, pele*s, amor no porque no veo a nadie de quien yo me pueda enamorar, ese no es mi perfil”, agregó.