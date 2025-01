La empresaria Yina Calderón confesó por qué decidió estar en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, producción del Canal RCN.

En entrevista con Entretenimiento RCN durante el lanzamiento oficial de la casa más famosa de Colombia, la joven fue cuestionada por Dominica Duque y Sebastián González sobre la razón por la que optó por estar en el reality.

La joven destacó que siente que tiene todas las cualidades para estar en el programa para enseñarle a muchos de sus compañeros lo que se necesita para estar en la competencia.

“Tanto concursante que va a entrar morrongo, que yo no quiero polémica, que no voy a hacer estrategia, que no me gusta pele*r, entonces quédense durmiendo o váyase para un MasterChef, para otro tipo de programa porque esto es un reality show y necesitamos conflicto, amor, desamor, de todo y yo doy de eso”, dijo.