Yina Calderón, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, volvió a ser tendencia en redes sociales luego de que se viralizara un video en el que intenta acercarse a Melissa Gate, sin recibir respuesta por parte de la influenciadora.

Artículos relacionados Influencers Falleció Aldo Miranda: este fue su último mensaje y así reaccionaron sus fans

¿Melissa Gate ignoró a Yina Calderón? Esto fue lo que pasó

En redes sociales comenzó a circular un corto audiovisual en el que se ve a Yina Calderón acompañada de un hombre mientras transmitían en vivo. Durante la conversación entre ambos se tocaron diversos temas, entre esos su cercanía con Melissa Gate tras salir de La casa de los famosos Colombia.

Melissa Gate ignora a Yina Calderón y el video se hace viral. (Foto Canal RCN).

En ese instante, Yina Calderón decidió llamar a Melissa para cuadrar una salida juntas y conversar aprovechando que la influenciadora paisa visitaría Bogotá muy pronto. Sin embargo, al realizar la llamada a su celular no obtuvo respuesta.

Artículos relacionados Yina Calderón Así reaccionó Epa Colombia a la serenata que le llevó Yina Calderón a la cárcel

“¿No disponible? Vea, sabe qué Melissa Gate, usted a mí no me vuelva a hablar…” Sentenció Yina Calderón mientras el celular sonaba.

Posteriormente manifestó que si la influenciadora no le contestaba tomaría acciones: “si usted no me contesta la llamada quiere decir que yo no le vuelvo a contestar a usted, porque uno la llama por acordarse de usted y saludarla”.

Sin embargo, la llamada al parecer no habría sido contestada, pues en el video que ronda en redes sociales no se logra apreciar.

¿Cómo quedó la relación entre Yina Calderón y Melissa Gate tras La casa de los famosos?

Tanto Yina Calderón como Melissa Gate han manifestado públicamente que, tras su salida de La casa de los famosos Colombia, no quedaron con rencores. Aunque no se consideran amigas, ambas dejaron abierta la posibilidad de colaborar en proyectos netamente laborales.

Yina Calderón fue ignorada por Melissa Gate en un incómodo momento público. (Foto Canal RCN).

Sin embargo, desde que terminó el reconocido reality, lo más cercano que se ha visto de ellas juntas ha sido su coincidencia en eventos y premiaciones, mas no en encuentros organizados de manera personal.

Artículos relacionados Karina García Manelyk sufrió un inesperado incidente en casa de Karina García

Ante esto, los seguidores de ambas influenciadoras se siguen preguntando si algún día volverán a verlas interactuar como lo hacían durante las últimas semanas del programa.