Yina Calderón se despidió de La casa de los famosos Colombia el pasado 14 de mayo y tras su salida ha estado dando diferentes declaraciones y respondiendo a dudas de los internautas.

Yina Calderón durante su estadía en La casa de los famosos Colombia creó y propuso varias secciones de contenido de manera individual y en grupo.

Una de sus secciones más recordadas y comentadas fue una llamada 'El bochinche', la cual hacía en principio junto a La Toxi Costeña y Karina García, allí contaban los 'chismes' y polémicas del reality.

Tras su salida de La casa de los famosos Colombia Yina Calderón respondió a una duda que se hacían los seguidores del reality del Canal RCN sobre esta sección, muchos se preguntaban si era inspirada o una 'copia' de una sección de la primera temporada.

Karen Sevillano y La Segura tenían una sección llamada 'Tus chismosas de confianza', sección que se volvió bastante popular y gustó a la audiencia. Para muchos la sección de Yina, tenía un estilo bastante similar, sobretodo, por el coro que cantaban.

En medio de una entrevista con Los 40, el locutor le preguntó a Yina Calderón si su sección era una 'copia' de la sección de Karen Sevillano y La Segura de la primera temporada.

Ante esta pregunta, Yina Calderón fue directa al decir que no era ninguna copia y que jamás había tomado como referencia la sección de Sevillano y La Segura.

Yina Calderón aseguró que 'El bochinche' nació por su gusto por el chisme y las polémicas y que aunque las personas lo asemejaran con la sección 'Tus chismosas de confianza' no había sido inspirado ni una copia de este.

Tú le estás preguntando a alguien que le encanta el chisme, me encantan las polémicas, yo no lo hice pensando en eso, pero si ustedes le encuentran similitud no está mal.