El nombre de la influenciadora Yina Calderón se ha apoderado de las tendencias digitales luego de revelar a través de sus redes sociales que se sometería a una cirugía de urgerncia.

Yina Calderón tras salir de La casa de los famosos Colombia había estado revelando unos percances de salud que tenía que le ocasionaban dolores intensos.

Tras varios días desde su salida del reality del Canal RCN, este 20 de mayo, la influenciadora les reveló a sus seguidores que se sometería a dicha cirugía para tratar el tema de los biopolímer*s.

Esta noticia de Yina Calderón sorprendió y preocupó a sus seres queridos y seguidores, quienes han estado enviándole mensajes de ánimo.

Precisamente, Juliana Calderón, hermana de Yina Calderón, compartió una foto junto a ella en sus historias de Instagram para enviarle un mensaje de fuerza y asegurarle que todo saldría bien.

Yina Calderón les contó a sus seguidores que el tema de los biopolímer*s la había vuelto a afectar en el último mes y que por eso había tenido que ser revisada en La casa de los famosos Colombia.

Aunque estaba dispuesta a aguantar el dolor por llegar lo más lejos posible, su salida de la competencia la hizo ir a visitar a su médico de confianza para buscar una solución a lo que venía sintiendo.

Fue en ese chequeo médico que le notificaron que la operarían de manera urgente para extraerle unos restos de biopolímer*s que le estaban causando el gran dolor.

Yina Calderón se mostró afectada por el procedimiento que le harían, sin embargo, aseguró que era la mejor decisión para solucionarle su problema de raíz y de manera preventiva.

La influenciadora fue directa al asegurar que más allá de su físico lo único que le importaba era quitarse ese dolor e incomodidad que venía presentando en las últimas semanas.

A mí no me importa quedar totalmente plana, me importa que me saquen ese veneno, he tenido mucho dolor. Les encargo la rezada.