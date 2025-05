Yina Calderón se convirtió en la más reciente eliminada de La casa de los famosos Colombia y tras su salida compartió su experiencia dentro del reality y diversos datos que seguro no conocías, entre ellos que fue ella quien habría creado la icónica sección que La Liendra protagonizó.

¿Cuál fue la sección de La Liendra en La casa de los famosos que Yina Calderón asegura haber creado?

En entrevista con Karen Sevillano y Vicky Berrio en el After de La casa de los famosos Colombia Yina Calderón habló sobre las diferentes secciones que creó dentro del reality y que los televidentes pudieron ver en pantalla.

La polémica influenciadora mencionó varias de ellas, pero lo que más llamó la atención y generó ruido en redes sociales fue que aseguró haber sido la mente detrás de la icónica sección que La Liendra protagonizó durante las últimas semanas que estuvo en competencia siendo esta ‘El patrullero de la noche’.

Yina Calderón asegura que la famosa sección de La Liendra en La Casa de los Famosos fue idea suya. (Foto Canal RCN).

En esta sección el creador de contenido entrevistada a los participantes después de cada gala, en especial aquellas tensionantes en donde debían nominar o se conocía al reciente eliminado.

“Tenía tantas secciones y se lo di a La Liendra, porque a parte no sirvo para trasnochar. O sea, me gusta dormirme muy temprano entonces El reportero de la noche lo solté”, aseguró Yina Calderón.

¿Qué secciones tenía Yina Calderón dentro de La casa de los famosos Colombia?

Yina Calderón realizó un recuento de todas las secciones que creo estando dentro de La casa de los famosos Colombia en donde destacaron Crudas verdades, Chismes express, Descaradas, Datos curiosos y El bochinche.

Yina no solo causó polémica: estas fueron sus secciones dentro de la Casa de los famosos. (Foto Canal RCN).

Vicky Berrío, presentadora del After, quiso saber si Yina Calderón iba a seguir con este tipo de contenido en sus redes sociales obteniendo como respuesta que en realidad ya lo hacía desde antes.

“Lo que pasa es que a mí me gusta mucho la creación de contenido, soy buena en eso de crear. Karen lo sabe, a mí me viene gustando el contenido de polémica y de chismes desde hace tiempo, a mí me encanta todo lo que tiene que ver con contenido”.