Exparticipante de La casa de los famosos Colombia decidieron reunirse para comentar abiertamente a sus seguidores cómo vivieron su experiencia dentro del reality. Sin embargo, el reencuentro se vio marcado por un tenso momento en el que Karina García fue tema de conversación.

¿Qué se dijo sobre Karina García durante el reencuentro de exparticipantes de La casa de los famosos Colombia?

Durante una transmisión en vivo, La Liendra leyó la pregunta de un internauta dirigida a Lady Tabares: ¿volvería a hablar con Karina García? La actriz respondió sin titubeos, señalando que “un saludo no se le niega a nadie”.

Lady Tabares reaccionó en seco cuando alguien mencionó a Karina en el reencuentro. (Foto Canal RCN).

Sin embargo, sus compañeros quisieron profundizar, recordando que Lady fue muy cercana a Karina dentro del reality, al menos hasta que ocurrieron ciertos conflictos que se vieron en pantalla y que, aparentemente, la dejaron molesta.

“Es que amigas nunca fuimos. Vean muchachos, hay algo que deben tener claro: yo no soy amiga de ninguno de ustedes. Para que seamos amigos, no bastan tres ni cuatro meses. A mí no me digan que nos amamos, porque no”, aseguró con tono serio.

Aunque sus palabras generaron un momento de tensión, los demás participantes tomaron el comentario con humor y le pidieron que se calmara, entre risas. Por ahora, Karina no ha respondido a lo dicho, pero los internautas ya empezaron a sacar sus propias conclusiones.

¿Quiénes estuvieron en el reencuentro de exparticipantes de La casa de los famosos Colombia?

Los exparticipantes que estuvieron en el reencuentro tras su paso por La casa de los famosos Colombia fueron Yaya Muñoz, José Rodríguez, Mauricio Figueroa, La Abuela, Lady Tabares, Coco, Alerta y La Liendra quien prestó su casa para llevar a cabo esta eventualidad.

Mencionaron a Karina y Lady Tabares no pudo disimular su incomodidad. (Foto Canal RCN).

Este encuentro dejó ver la buena relación que algunos siguen conservando fuera del reality, y generó curiosidad entre los fans que no tardaron en comentar sobre los grandes ausentes del reencuentro, pues vale la pena destacar que Norma Nivia y Karina García no estuvieron presentes pese a que también fueron eliminadas de la competencia.