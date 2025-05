La empresaria Yina Calderón reaccionó a las críticas que recibió por parte de los influenciadores Yeferson Cossio y Westcol tras su participación en La casa de los famosos Colombia.

El creador de contenido Yeferson Cossio decidió cambiarse su look luego de que fuera constantemente comparado con Yina Calderón cuando Melissa Gate decidió cortarle el pelo y renovar su imagen.

Debido a dicha situación, Yina Calderón fue interrogada al respecto luego de que fuera eliminada de La casa de los famosos Colombia, a lo que señaló que solo se está pegando del éxito del programa.

El creador de contenido Westcol también hizo algunos comentarios en contra de Yina Calderón en algunas transmisiones en vivo, a las que la joven también decidió reaccionar.

"Yo creo que yo le gusto a Westcol, he visto como tres tiktoks esta mañana y todos de él hablando de mí. Tú no eres mi estilo, no me gustan así, supérame", le contestó.