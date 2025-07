Yina Calderón arremetió sin filtro contra Mariana Zapata y su novio

La empresaria Yina Calderónse fue contra los influenciadores Mariana Zapata y Mr Stiven al criticar su noviazgo.

A través de una transmisión en vivo en una de sus redes sociales, la creadora de contenido opinó sobre la relación de Mariana Zapata y Mr Stiven, cuestionándose sobre por qué la influenciadora se involucró con el streamer, pues según ella él no es su agrado.

Además, lanzó fuertes calificativos sobre la paisa, destacando el apodo que le tienen con sus amigos.

"Yo no sé Mariana Zapata qué le vio a ese man. Nosotros le decimo zorr*ana porque es zorr*ta, quién va a decir que no. No me cae mal, pero es zorr*** y qué le vio a Mr Stiven si es horrible", dijo.