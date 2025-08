Yailin divide opiniones tras confesión: "Si no tengo dinero lloraría"

La cantante Yailin la más viral reveló a sus millones de fanáticos las únicas razones por las que lloraría en la vida, generando opiniones divididas al respecto.

A través de una transmisión en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 12 millones de seguidores, fue interrogada sobre por qué llora, a lo que ella ofreció una curiosa respuesta.

Según indicó por las únicas circunstancias en que ella lloraría sería porque no tenga dinero con el que pueda mantener bien a su hija y todas las personas que dependen de ella con su trabajo.

"Si no tengo dinero lloraría o si no sé qué voy a hacer con mi muchacha, mi mamá, de mi gente porque ustedes solo ven a Cata, pero de mí depende de mucha gente, por eso lloraría, sino tengo money", dijo.

Asimismo, indicó que también le gusta tener dinero para darse sus propios lujos y aprovechó para responder a algunas críticas en las que aseguran que muchas de sus cosas son alquiladas y no propias.

Indicó que le gustaría que alguien que en realidad tenga seis millones de dólares pueda apostar con ella para demostrarle que sus automóviles sí son de su propiedad y no rentados como muchos sugieren.

"Les duele porque gracias a Dios ahora voy a comprar una casa de campo para mi hija para que tenga su piscina ahí. Tengo cinco carros y si quiero me compro otro, eso les duele que no le aguanto mier** a nadie, yo no tengo que estar con alguien para que me compre algo, lo compro yo", señaló.