Mauricio Gómez, mejor conocido como La Liendra en redes sociales, tenía preocupados a sus seguidores luego de la desaparición de su cuenta de Instagram y por el rumor de su ruptura con Dani Duke.

La Liendra llevaba varios días sin aparecer en redes sociales y fue cuando sus seguidores se dieron cuenta que su cuenta oficial de Instagram había desaparecido sin explicación alguna.

Esta misteriosa desaparición empezó a generar preguntas en sus seguidores y cuando se empezó a asociar esta ausencia con una supuesta ruptura entre él y Daniela Duque, las alarmas se encendieron y empezaron a lloverle preguntas a la influenciadora.

Tras este revuelo, el influenciador volvió a aparecer en sus redes sociales en la jornada del 4 de agosto para contarles y aclararles a sus seguidores qué había pasado.

Mauricio Gómez dejó ver que no ha terminado con Dani Duke, esto lo comprobó al compartir un video en el que se mostraba de manera cariñosa junto a ella dándose besos.

La Liendra contó en medio de sus historias de su cuenta alterna en Instagram que el tema con su cuenta oficial de Instagram no tenía nada que ver con Dani Duke.

El influenciador aseguró que no había pasado nada malo con su cuenta como por ejemplo que se la había deshabilitado o borrado, sino, por el contrario había sido él el encargado de cerrarla por un motivo en especial.

La Liendra aseguró que había tomado la decisión de cerrar su cuenta porque tenía un problema con ella y una persona le iba a ayudar a solucionarlo.

No está sucediendo nada malo con ella, no me la bloquearon, cerraron, no la cerré, simplemente conseguí un contacto de Instagram que me ayudará a solucionar unos problemas en la cuenta.