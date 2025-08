A sus 82 años, Mick Jagger no descarta tener su noveno hijo

El legendario líder de The Rolling Stones, Mick Jagger, sigue sorprendiendo al mundo con sus planes personales, pues a sus 82 años y a pesar de tener ya ocho hijos de diferentes edades, ha dejado abierta la posibilidad de convertirse nuevamente en padre.

Mick Jagger, quien marcó un antes y un después en la historia del rock desde los años 60, ha sido el alma de composiciones reconocidas como Let It Bleed y Some Girls. Su carrera como cantante, compositor y símbolo cultural lo ha mantenido vigente durante 60 años, pero fuera de los escenarios, su vida personal también ha sido tema de conversación.

¿Cómo ha sido la vida sentimental de Mick Jagger?

El vocalista ha tenido romances con algunas de las mujeres más reconocidas de la música, el cine y la moda, como la cantante y actriz Marsha Hunt con quien trajo al mundo a su primera hija, Karis.

Durante la celebración de su cumpleaños 82, Mick Jagger dejó entrever que él y Melanie Hamrick podrían ampliar la familia. Foto AFP/ KENA BETANCUR

Sin embargo, un año después del nacimiento, Mick Jagger se casó con la modelo Bianca Jagger, madre de su segunda hija, Jade, y con quien se divorció en 1978 tras rumores de infidelidades.

En los años siguientes, inició diferentes relaciones, una con la modelo Jerry Hall, con quien tuvo cuatro hijos, la modelo brasileña Luciana Gimenez, con quien tuvo un hijo, y finalmente la bailarina Melanie Hamrick, su actual pareja y con quien tuvo su último hijo.

¿Es probable que Mick Jagger esté esperando a su noveno hijo?

El pasado 26 de julio, Mick Jagger celebró su cumpleaños 82 en una reunión privada organizada por su esposa, a la que asistieron incluso algunas de sus exparejas, como Jerry Hall y Luciana Gimenez.

Y fue ese momento en el que algunas personas cercanas al artista aseguraron que Mick Jagger y Melanie Hamrick conversaron sobre la posibilidad de tener otro hijo, dejando claro que, para él, la edad no es un impedimento cuando se trata de vivir nuevas experiencias familiares.

Mick Jagger, a sus 82 años, sorprendió al confesar que no descarta tener un noveno hijo junto a su actual pareja, Melanie Hamrick. Foto AFP/Daniel Leal

Con ocho hijos, varios nietos y hasta bisnietos, Mick Jagger pon a prueba las expectativas, tanto en la música como en su vida personal, y si sus planes se concretan, el legendario artista podría sumar muy pronto un nuevo miembro a su extensa familia.