Westcol se pronunció tras su derrota en La Velada del Año 5

El streamer Westcol se pronunció luego de haber perdido su enfrentamiento contra TheGrefg en La Velada del Año en el estadio de La Cartuja en Sevilla, España.

El colombiano sorprendió a sus millones de fanáticos con una entrada a la competencia junto al cantante Arcángel, quien lo acompañó entonando una de sus canciones.

El influenciador subió al ring de boxeo para dar lo mejor de él luego de semanas de entrenamiento, sin embargo, el enfrentamiento se detuvo por el bienestar del streamer y se dio por ganador a su rival TheGrefg.

El joven realizó una transmisión en vivo donde les habló a sus seguidores sobre su experiencia en la competencia.

"Yo me acuerdo de todo. Yo salí como un toro y yo terminé el primer round y cuando lo terminé yo me sentí en esa silla y yo dije 'ay gono*** qué es este cansancio Dios mío santísimo ayúdame, yo no podía creer ese cansancio que yo tenía", dijo.