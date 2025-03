Una de las noticias que últimamente más ha causado revuelo en la farándula nacional tiene que ver con la confirmación del embarazo de Aida Victoria Merlano.

Lo que comenzó como un rumor, terminó siendo una realidad. La influencer apareció en un video donde dio a conocer que se encuentra esperando un bebé junto a su esposo, el empresario Juan David Tejada.

Tan pronto se dio la noticia, hizo eco las reacciones por el hecho de que la creadora de contenido ya tiene varios meses de gestación. De hecho, hasta hizo la revelación de género, va a tener un niño.

No obstante, resulta que al saberse que Aida estaba en embarazo, muchos empezaron a mencionar a WestCol, el streamer con el que la joven tuvo una relación antes.

En un principio, se habló de una posible reacción por parte de WestCol, pero nada era oficial hasta una reciente transmisión en vivo donde por fin se pronunció al respecto y reveló que él ya sabía la noticia desde hace meses, algo que, por obvias razones, puso a todos a conversar en redes sociales.

En la misma vertiente, el también influencer comentó que sabía del estado de embarazo de Aida Victoria Merlano, su excompañera sentimental, porque, al parecer, había un problema de por medio que habló en privado y en medio de la conversación se enteró. Además, dio una sincera opinión.

"Si quieren saber que es lo que yo opino de todo eso y se los digo de todo corazón: es algo que siento que me pone feliz, o sea, real, me parece chévere porque la final la vida es para cumplir sueños y si usted no se alegra por las personas que están cumpliendo sueños, usted es una m1erda. Es la realidad. No pasa nada, no hay rencor.", expresó WestCol.