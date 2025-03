El streaming Westcol y el exfutbolista Gerard Piqué protagonizaron un incómodo momento durante una transmisión en vivo en Kick, donde se mencionaron exparejas.

El streamer colombiano y el exfutbolista español sostuvieron un debate sobre las inconformidades del joven sobre sanciones, arbitrajes y otros detalles del torneo de la Kings League Américas, de la que es dueño el exjugador del Barcelona.

En medio de su conversación, Piqué sorprende a Westcol al preguntarle por una de sus exnovias, la creadora de contenido Valeria, conocida como la Parce.

“¿'La Parce’ fue tu novia en algún momento? Es que alguien me lo dijo, pero no sé si es verdad”, le preguntó Piqué.

Ante su interrogante, Westcol se mostró incómodo y le respondió mencionando a la cantante Shakira.

El español respondió sorprendido por su pregunta diciendo: “Bueno, sí”.

Debido a su reacción, el influenciador le detalló que quería que experimentara la misma incomodidad.

“Ah, bueno, ¿sí pilla? Es que a mí también se me hace incómodo, papi. Claro, usted no puede hablar así (...) No mentiras, es por joder, pero usted sabe que uno aquí no puede decir nada, porque eso es un problema”, agregó.