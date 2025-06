El nombre de Greeicy Rendón están sonando mucho en las últimas horas en las redes sociales luego de que se conociera el nuevo álbum de Karol G, ‘Tropicoqueta’, pues la bichota le hizo la invitación a su colega para que colaborara en una de las canciones que hacen parte de su disco.

Greeicy Rendón confronta a un entrevistador por querer “corcharla” ¿Qué pasó?

A través de una historia en Instagram, Greeicy compartió el video de Mateo Verdugo, un creador digital que dejó ver en sus redes sociales que la cantante lo confrontó porque según ella, él la quería corchar; aunque sus reclamos fueron muy genuinos y divertidos, claramente dio mucha risa porque la caleña se mostró tal cual es y hasta le dio un empujón al entrevistador, muy al estilo colombiano.

En el clip, Rendón dijo “ no sé si respondí la respuesta como era”, porque “es una pregunta muy difícil” y al instante se le salió su divertida personalidad y le dijo al entrevistador que madurara y le dijo de la manera más jocosa que no la invitara a la entrevista para corcharla mientras Mateo no paraba de reír.

Greeicy confesó cómo Karol G la contactó para que hiciera parte de Tropicoqueta

En medio de una entrevista, Greeicy Rendón contó todos los detalles de cómo llegó a colaborar con Karol G en una de las canciones de su nuevo álbum ‘Tropicoqueta’ y reveló que Ovy On The Drum, productor musical de la bichota llamó a Mike Bahía para preguntarle por Greeicy, diciendo que Karol G la necesitaba.

Horas más tarde, Greeicy recibió una videollamada que no alcanzó a contestar, pero le dejó el mensaje a Karol diciendo que estaba pendiente para devolverle la llamada, pero Carolina le volvió a marcar mientras la caleña sostenía a su hijo y así fue como recibió la gran noticia de que Karol G la quería en su disco con la canción “Amiga mía”.

¿Cómo fue la reacción de Greeicy ante la invitación de Karol G para cantar juntas?

Según el relato de Greeicy, Karol G le dijo que ella ya había enviado su álbum, así que tenían que grabar lo más pronto posible y Greeicy le contestó que “ya mismo se mandaba hasta donde ella estuviera”, pues la caleña dejó claro que por cosas de la vida estaba en Colombia sin compromisos por cumplir y por eso llegó a la casa de Carolina para grabar en su estudio.