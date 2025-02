Las presentadoras del After Show de La casa de los famosos Colombia, Vicky Berrío y Karen Sevillano divirtieron a sus millones de seguidores hace tan solo unas horas, al compartir un gracioso video donde quisieron poner a prueba el juego que se implementó en el reality para el reto de salvación.

Se trata del juego de dados, donde cada famoso debía armar una pila de 15 que pusiera sostenerse por unos segundos. Recordemos que el ganador desde la competencia fue Marlon Solórzano, quien salió de placa de nominación, pero, ¿quién ganó entre la prueba de Karen y Vicky?

¿Cómo le fue a Karen Sevillano y a Vicky Berrío en la competencia de dados?

Las presentadoras no quisieron quedarse atrás y en un contenido para sus redes sociales se dispusieron a armar sus pilas de dados, sin embargo, aunque tenían habilidad con los palillos chinos, no lograron que la torre se mantuviera en pie.

Como se puede observar en el clip, las host empezaron a hacer chistes y a ponerse en el lugar de las celebridades que también tuvieron complicaciones para competir en el reality. Incluso Vicky aseguró que ya entendía a los que movían la mesa, buscando que sus compañeros no avanzaran.

¿Cómo reaccionaron los internautas a la divertida competencia de dados entre Karen Sevillano y Vicky Berrío?

Fue cuestión de minutos para que el clip se hiciera viral y para que los comentarios de los internautas hicieran presencia. Unos, elogiando la complicidad que hay entre ellas y lo divertido que hacen el After y otros, estaban apostando por quién lo había hecho mejor.

"Mi vicky queremos que el after sea todos los días y si es posible de 1 hora, es mucho pedir", "la mejor dupla", "ustedes dos me hacen reír demasiado, que buen equipo hacen" y "yo creo que esto se lo ganaba Karen, pero Vicky no lo permitió jajaja", fueron algunos de los comentarios en redes sociales.