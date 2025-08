Valentino arremetió contra Marcela Reyes y ella le habría contestado

El influenciador Valentino se fue contra la DJ Marcela Reyes tras cuestionar sus emprendimientos y lujos.

En una transmisión en vivo en una de sus redes sociales, el creador de contenido fue interrogado sobre la empresaria y este opinó sobre la vida de la influenciadora sin filtro cuestionando el origen de sus adquisiciones.

El joven aclaró que no critica que reciba regalos de alguien, sino lo que les dice a sus seguidoras al respecto, pues según él las estaría engañando.

"No tengo nada en contra de que les regalen una camioneta, pero no me voy a poner a decir que yo la compré y a venderle sueños falsos a las personas diciéndoles 'si yo pude tú puedes', eso frustra a mujeres emprendedoras reales y es que te la dio un narc*", agregó.