Valentino arremetió contra La Toxi Costeña en lanzamiento de Altafulla

El reciente lanzamiento musical de Altafulla de ‘Un coleto como yo’ estuvo marcado por la polémica, luego de que Valentino Lázaro arremetieran en pleno en vivo contra La Toxi Costeña.

Altafulla, el ganador de La casa de los famosos Colombia, realizó el pasado jueves 24 de julio el lanzamiento de su nuevo sencillo titulado ‘Un coleto como yo’ en el que narra su historia de amor con Karina García.

El cantante decidió realizar el lanzamiento de este nuevo sencillo en simultáneo con una presentación en vivo que realizó en un prestigioso bar de Medellín al que asistieron diferentes personalidades del mundo del entretenimiento digital.

Entre los invitados se encontró Valentino Lázaro, quien aprovechó que en medio del show en vivo Altafulla decidió tocar ‘La envidia’ de Diomedes Díaz, una canción que se volvió muy popular recientemente porque él se la dedicó a La Toxi Costeña durante su participación en el afamado reality del Canal RCN.

En medio de esta presentación Valentino decidió aprovechar su en vivo en TikTok para enviarle un contundente mensaje a La Toxi Costeña en el que no dudó en arremeter contra ella con fuertes palabras en su contra y calificativos en donde destacaba que era una “envidiosa”.

Luego de que el video de Valentino rápidamente se viralizara por medio de las redes sociales se dio a conocer una nota de voz de La Toxi Costeña en la que respondía a sus palabras con fuertes insultos.

La mujer mencionó que no entendía por qué el joven influenciador la atacaba si ella en ningún momento lo ha mencionado en sus redes sociales. La influenciadora se mostró bastante alterada con la situación y abrió un debate en las redes sociales sobre los escándalos que han protagonizado desde su salida de La casa de los famosos Colombia.

“Ojalá venga y me lo diga acá en la cara, que me respete que ¿acaso yo me meto con él? ¿Cuál es el dolor de ese…? Que no fue a La casa de los famosos y no va a ir”.