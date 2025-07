Marcela Reyes se defendió tras foto con su hijo que generó gran polémica

Marcela Reyes se pronunció en sus redes sociales luego de estar en el centro de las críticas por compartir una fotografía en la que se broncea junto a su hijo Valentino. La empresaria decidió expresarse públicamente debido a los comentarios negativos que empezó a recibir.

Reyes compartió un video en la sección de historias de su cuenta de Instagram y allí dio su visión de lo que pasó desde el momento en que decidió hacer pública la polémica imagen.

“Yo no entiendo a la gente. ¿Cómo se pueden escandalizar? Porque yo me broncé en mi casa, en mi privacidad al lado de mi hijo, que no es un niño ajeno. O sea, es mi hijo, que lo estoy educando yo. Con el cual yo hasta me baño, porque lo que más quiero es que mi hijo crezca siendo un niño respetuoso, que no sea un niño mor*o*o y que no le sorprenda nada en la vida y quién mejor que su propia mamá se lo enseñe"