Valentina Taguado aclara por qué está soltera: “Me gusta mi soledad”

La locutora de radio y participante de MasterChef Celebrity 2025, Valentina Taguado, abrió su corazón en redes sociales y habló con total honestidad sobre su vida sentimental.

A través de una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, la también creadora de contenido aprovechó el espacio para responder una de las preguntas que más le hacen sus seguidores: ¿por qué no tiene novio?

La pregunta surgió de manera espontánea entre los mensajes que recibió en su caja de preguntas. Con el estilo sincero y descomplicado que la caracteriza, Valentina decidió responder sin rodeos.

Con total honestidad, la locutora explicó que estar en una relación no es algo que tome a la ligera, y que para ella, tener una pareja no debe ser una obligación.

“No es estar por estar con otra persona. Me gusta mi soledad, mi completa independencia. No es a huevo tener novio”, escribió en su historia.

Sus palabras dejaron claro que valora profundamente su espacio personal y su libertad sin necesidad de una relación sentimental.

En su mensaje, Valentina también reconoció que estar en una relación requiere más que afecto. “No es fácil tener una relación y no creo tener la disposición que requiere, en este momento”, escribió.

Taguado también aprovechó su respuesta para hablar sobre los chismes que circulan constantemente en redes, especialmente desde que empezó su participación en MasterChef Celebrity.

“No me gusta que me vean con uno y con otro (aunque igual me armen chismes con todos)”, agregó, refiriéndose a los comentarios que surgen.