La modelo Sofía Avendaño sorprendió a sus miles de fanáticos al revelar que siente que su vida está en riesgo luego de recibir ciertas amenaz*s en su contra y hacia su familia.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 300 mil seguidores, realizó una transmisión en vivo y se sinceró con sus fanáticos.

Según indicó ha sido amedrentada, razón por la que tuvo que salir a pedir disculpas públicas a la influenciadora Melissa Gate tras el conflicto que hubo entre ambas, donde se lanzaron fuertes palabras contra la otra.

"Me arrepiento de haber confiado en personas que pensé que eran buenas y me querían para llegar al punto de querer meterse con la familia, si tienen problemas conmigo métanse conmigo, por eso pedí las disculpas públicas de que quería parar el odi*", dijo.

La paisa confesó que por su seguridad no podrá estar en la carroza el desfile de Pride, algo que le afecta bastante.

"Es muy triste, no quiero victimizarme y por eso no voy a llorar, pero yo voy a defender los míos hasta el final, por eso estoy haciendo público sí a mí me llega a pasar algo", señaló.