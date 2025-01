A pocos días de que empiece la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, varios participantes se encuentran emocionados y a la expectativa de todo lo que va a suceder esta temporada. Es por ello, que varios participantes se encuentran alistando sus maletas y todos sus materiales para entrar a la competencia.

Entre ellas se encuentra Sofía Avendaño. Ella compartió a través de sus redes sociales un emotivo mensaje de despedida para sus seguidores, en el que expresó que ha tomado muy en cuenta todas las recomendaciones y consejos que le han ofrecido a lo largo del tiempo.

“Me siento super afortunada con los seguidores que tengo, que me han dado tanto apoyo, que me dan consejos para hacer las cosas bien, espero no defraudarlos”, expresó Sofía vía Instagram.