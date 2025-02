Sebastián Yatra alarmó a sus seguidores tras compartir un video en el que aparece en una silla de ruedas y con un rostro visiblemente triste en una clínica de Medellín. Las imágenes generaron preocupación, ya que el cantante no había mencionado problemas de salud recientemente.

Poco después, el colombiano decidió aclarar la situación a través de sus redes sociales, asegurando que no se trata de nada grave, pero que lleva más de mes y medio enfermo de la garganta sin lograr una recuperación completa.

“Estaba en exámenes, pero gracias. Llevo como mes y medio súper enfermo de la garganta y nada que se me va. Entonces ya llevo varias rondas de antibióticos y ahorita que estuve en Argentina me tomé otras cosas, fui al médico pero nada que me termino de mejorar”, contó el artista colombiano.