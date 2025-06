Las redes sociales se han convertido en el canal para exponer y denunciar muchas situaciones incómodas que pasan a diario, y las celebridades son los más propensos a usarlas con este fin.

El actor Sebastián Martínez constantemente está compartiendo contenido en sus redes sociales en donde muestra parte de su vida personal, laboral y también donde comparte su opinión de diferentes temas.

Precisamente, el antioqueño en múltiples ocasiones ha levantado su voz y ha aprovechado su influencia en redes sociales para exponer algunas situaciones con las que no está de acuerdo.

Esto quedó demostrado en la jornada del 24 de junio, cuando Sebastián Martínez expuso una situación que lo tiene cansado y que afecta a miles de colombianos a diario.

¿Cómo reaccionó Sebastián Martínez ante las constantes llamadas que recibe?

El actor Sebastián Martínez de Hasta que la plata nos separe y Rosario Tijeras expresó toda su molestia e indignación recientemente a través de sus historias de Instagram.

El actor antioqueño usó sus redes para desahogarse ante las insistentes llamadas que viene recibiendo en las últimas semanas de operadores, marcas y bancos.

En Colombia se ha vuelto costumbre recibir a diario múltiples llamadas de personas tratando de ofrecerte o venderte algo. Por lo que el actor alzó la voz ante esta situación y así lo expuso en sus redes.

Sebastián Martínez expresó que no quería que lo volvieran a llamar a venderle cualquier tipo de producto y que esto le había dañado el inicio de su semana.

“Lo último que quería era comenzar mi semana con una llamada diciéndome que he sido seleccionado para obtener un beneficio. No me llamen a ofrecerme nada. Cordialmente, Sebastián”.

¿Existe alguna ley en Colombia para evitar las llamadas que denunció Sebastián Martínez?

Sí, en Colombia existe una ley desde 2023 creada para regular a esas empresas que ofrecen sus productos o con fines de cobranza para evitar contactos invasivos.

Esta le es la Ley 2300 de 2023 llamada "Ley No Molestar" o también "Dejen de Fregar", la cual regular los horarios y canales por los que las empresas pueden contactar a los consumidores para proteger su tranquilidad.

Los horarios que establece esta ley son de lunes a viernes entre las 7 a.m. y 7 p.m. y los sábados de 8 a.m. a 3 p.m., dejando por fuera los domingo y festivos. Sin embargo, no muchos conocen en Colombia cómo pueden aplicar esto para evitar esas llamadas incómodas como el actor Sebastián Martínez.