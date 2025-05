Yina Calderón se ha convertido en una de las participantes más habladas y comentadas de la nueva temporada de La casa de los famosos Colombia y esto hace que afuere de la competencia su nombre genere curiosidad.

La presencia de Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia ha hecho que salgan a la luz videos y fotos suyas de años atrás.

Precisamente, se ha empezado a viralizar un video suyo de una canción que lanzó junto a su hermana Leonela Calderón años atrás. Este era un cover de la famosa canción "Golpes en el corazón” de Los Tigres del Norte.

Una canción en la que Yina Calderón y su hermana probaron suerte en la música, dejando varias reacciones en redes por su versión de esta conocida mexicana.

En el video se observa a Yina Calderón y su hermana luciendo unos atuendos casuales, por el lado de la participante de La casa de los famosos Colombia se le observa luciendo un esqueleto negro, una camisa de cuadros amarillo amarrada y un pantalón rosado.

Su hermana Leonela por su parte, se muestra utilziando un gorro de color rojo, una camiseta básica negra y unos jeans con rotos.

Lo curioso de la canción es que originalmente es de música de banda mexicana, pero en este cover de Yina Calderón decidieron convertirlo en una versión de cumbia.

Yo te regalaba todo, todo lo que me pedías. Sin embargo, me reclamas, si te daba hasta mi vida. Pero tú, que me has dado, falsas promesas de amor.