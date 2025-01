La modelo Catalina Otálvaro, mejor conocida en redes sociales como Kata Otálvaro, goza de gran reconocimiento en redes sociales, especialmente en Instagram donde supera los 420 mil seguidores.

¿Quién es la modelo y DJ Kata Otálvaro?

La modelo Kata Otálvaro nació el 15 de diciembre de 1991 en Cali, sin embargo, la mayor parte de su infancia y adolescencia la pasó en la capital antioqueña, Medellín, por lo que siente amor por ambas tierras.

Aunque siempre se destacó por su belleza, especialmente por sus llamativos ojos de color claro, la modelo ha contado que su salto a la fama llegó por casualidad y desde muy joven empezó a modelar.

Padres de Kata Otálvaro no estaban de acuerdo con su carrera de modelo

La modelo Kata Otálvaro ha contado en múltiples ocasiones que cuando inició en su carrera de modelaje, sus padres tenían opiniones divididas.

Por su lado, su mamá siempre la apoyó desde el principio y esto se lo agradece la modelo toda la vida porque fue ese impulso para seguir ejerciendo esta profesión.

Contrario a lo que opinaba su padre, quien según Kata Otálvaro muchas veces se mostró en contra y nunca le gustó la idea que ella fuese modelo.

¿Qué profesión tiene Kata Otálvaro y cuáles son sus pasiones?

Más allá de su carrera empírica como modelo, se conoce que Kata Otálvaro estudió derecho, en su momento expresaba que la rama que más le gustaba era el derecho comercial. No obstante, no se conoce con claridad si terminó o no sus estudios profesionales.

En los últimos años, Kata Otálvaro se ha decantado por la música, convirtiéndose en una reconocida DJ de música electrónica de famosos bares.

Por otra parte, una de las pasiones de Catalina son los rompecabezas, una actividad que le gusta más que salir de fiesta, pese a ser DJ.

¿Cuándo participó Kata Otálvaro en el reality Soldados 1.0?

Kata Otálvaro no es solo una cara y cuerpo bonito, más allá de su faceta en la música y el modelaje, está esa berraquera caleña y antioqueña por su crianza.

Esto quedó demostrado en la temporada de Soldados 1.0 del Canal RCN, el cual estuvo al aire en 2017, allí Kata Otálvaro se le midió al reto de vivir de cerca la experiencia de ser soldado del Ejército Nacional de Colombia

La modelo logró llegar hasta la gran final de la competencia, en donde se enfrentó al cantante Orlando Liñán y al actor Juan Sebastián Quintero, quedándose con el segundo lugar de la competencia.