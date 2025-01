Una de las artistas dominicanas más populares a nivel internacional y que constantemente está dando de qué hablar en el mundo del entretenimiento es Yailin La más viral.

¿Cuándo nació, nombre real y más curiosidades de Yailin La más viral?

El nombre real de la artista dominicana es Jorgina Lulú Guillermo Díaz, quien nació el 4 de julio de 2002 en Santo Domingo, República Dominicana.

Sus padres son Wanda Díaz Núñez y Jorge Guillermo Redman, lamentablemente, su papá falleció en un accidente de tránsito cuando la artista tenía 9 años.

Yailin no es hija única y tampoco la más conocida, ya que tiene una hermana llamada Kimberly Michell Díaz, conocida en el mundo de las redes sociales como Mami Kim.

¿Cuándo empezó Yailin La más viral en el mundo de la música?

La artista empezó su carrera musical en 2019, lanzando su primera canción en 2020 llamada "Quién me atraca a mí", ese mismo año lanzó otra canción llamada "Yo no me voy a acostar", canciones que empezaron a darla a conocer en su país.

Sin embargo, su gran salto a la fama fue con la canción "Chivirika" lanzada en 2021, un tema que se popularizó en redes como TikTok y que la hicieron empezar a sonar a nivel internacional.

¿Quiénes son las exparejas de Yailin La más viral?

La artista dominicana empezó a ser conocida a nivel internacional gracias a su relación sentimental con el cantante puertorriqueño Anuel AA, con quien empezó a salir a principios del 2022.

Tras su ruptura con Anuel AA, la artista dominicana se empezó a dejar ver con el polémico artista estadounidense Tekashi 6ix9ine, con quien duró alrededor de dos años.

¿Qué pasó entre Yailin y Anuel AA?

La historia de amor de Yailin y Anuel AA empezó en 2022 cuando empezaron a dejarse ver juntos en diferentes lugares públicos, conciertos y hasta en redes sociales.

Su amor iba a 'viento en popa', tanto así que se casaron a los pocos meses de empezar su relación sentimental, acaparando la atención mediática. Tiempo después la pareja anunció que esperaban su primera hija, Cattleya.

No obstante, la pareja de manera sorpresiva anunció sus separación a principios del 2023, esto en medio de especulaciones sobre problemas irreconciliables en su relación. Desde entonces, ambos empezaron a generar polémica en redes con aparentes indirectas y hasta demandas por su hija Cattleya.

¿Cuántos hijos tiene Yailin La más viral?

La artista dominicana tiene solo una hija hasta el momento llamada Cattleya, fruto de su relación con el puertorriqueño Anuel AA, quien nació en marzo de 2023.

La llegada de la pequeña a la vida de Yailin la hizo alejarse y bajarle un poco a sus polémicas, mostrando una faceta más madura y centrada. Además, Yailin ha sido abierta a compartir esta faceta en su vida por redes sociales.

¿Por qué terminó Yailin La más viral con Tekashi 6ix9ine?

Tras todo el revuelo con Anuel AA, la artista dominicana empezó una relación con el rapero estadounidense Daniel Hernández, conocido como Tekashi 6ix9ine en el mundo artístico.

Esta relación empezó a mediados del 2023, y todo parecía indicar que esta relación iba para largo, un vínculo en el que los regalos lujosos y las excentricidades eran protagonistas.

La pareja se dedicó canciones y presumían de una relación soñada, sin embargo, a mediados del 2024 salieron a la luz videos y fotos que mostraron la verdad de su relación, en la que los celos y agresiones eran frecuentes.

Ambos estuvieron arrestados por denuncias mutuas por viol#ncia intrafamiliar y por otros aspectos que encendieron la polémica, la cual terminó con mensajes e indirectas en redes sociales del uno para el otro.

¿Cuál es la canción más famosa de Yailin La más viral?

Curiosamente las dos canciones más escuchadas de la cantante dominicana Yailin la más viral son unas colaboraciones con sus exparejas, Anuel AA y Tekashi 6ix9ine.

Con Tekashi 6ix9ine lanzaron en 2024 una canción llamada "Pa ti", la cual supera los 140 millones de reproducciones en la plataforma YouTube.

La otra canción con más reproducciones de Yailin, es una colaboración junto a Anuel AA llamada "Si tu me busca", canción que supera los 130 millones de reproducciones en YouTube.

¿Yailin La más viral y Karol G tienen alguna rivalidad?

Uno de los rumores más fuertes en la vida de la artista dominicana es su supuesta rivalidad con la famosa cantante colombiana Karol G, esto por la relación que sostuvo la antioqueña con Anuel AA.

Sin embargo, hasta el momento ninguna de las dos artistas ha confirmado o desmentido esa supuesta rivalidad, no obstante, Yailin ha expresado en varias ocasiones que admira la carrera y música de Karol G.