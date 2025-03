Han pasado más de 29 años desde la trágica muerte de Selena Quintanilla, pero su legado sigue vivo, no solo en la música, sino en los recuerdos de quienes la amaron. Uno de ellos es su viudo, Chris Pérez, quien recientemente compartió un emotivo momento al leer una carta que la cantante le escribió antes de su boda.

El guitarrista no pudo contener las lágrimas al recordar las palabras que Selena le dedicó, un testimonio de su amor que sigue conmoviendo a sus seguidores.

¿Cuándo murió Selena Quintanilla?

Selena Quintanilla falleció el 31 de marzo de 1995, a los 23 años, tras ser asesinada por Yolanda Saldívar, quien en ese entonces era presidenta de su club de fans y manejaba algunas de sus boutiques.

El trágico suceso ocurrió en un hotel de Corpus Christi, Texas, luego de una discusión entre ambas. Selena recibió un disparo en la espalda mientras intentaba huir, pero la herida resultó fatal. Su muerte conmocionó al mundo de la música y dejó un vacío en la industria del Tex-Mex.

¿Qué decía la carta que Selena escribió a Chris Pérez?

La carta, escrita a mano por Selena, fue un mensaje lleno de amor y compromiso para Chris Pérez antes de que se casaran en 1992.

En ella, la cantante expresó su emoción por la vida que iban a construir juntos y su gratitud por el amor que compartían. Aunque el contenido exacto no ha sido revelado en su totalidad, el viudo ha mencionado que en sus palabras, Selena reafirmaba su deseo de estar con él para siempre.

Este documento ha sido una de las pocas muestras tangibles que Pérez conserva del profundo amor que compartieron y que aún sigue vivo en su memoria.

¿Qué ha sido del viudo de Selena Quintanilla, Chris Pérez?

Desde la muerte de Selena en 1995, Chris Pérez ha tratado de seguir adelante con su vida, aunque siempre ha mantenido viva la memoria de su esposa.

Después de su pérdida, el músico continuó con su carrera artística, formando la banda Chris Pérez Band, con la que ganó un Grammy en el año 2000. También ha trabajado en diversos proyectos musicales y en tributos a Selena.

A nivel personal, Pérez se casó en 2001 con Venessa Villanueva, con quien tuvo dos hijos. Sin embargo, el matrimonio terminó en divorcio en 2008. Actualmente, mantiene una vida discreta, aunque sigue siendo un referente cuando se habla del legado de la "Reina del Tex-Mex".

¿Chris Pérez sigue en contacto con la familia de Selena?

La relación entre Chris Pérez y la familia Quintanilla ha sido un tema de especulación durante años. Aunque en un inicio tuvo una buena relación con ellos, con el tiempo hubo diferencias, especialmente en torno a los derechos de la historia y el legado de Selena.

En 2012, Pérez publicó el libro "To Selena, With Love", donde contó su historia de amor con la cantante, algo que no fue bien recibido por Abraham Quintanilla, padre de Selena. Además, en los últimos años, ha estado alejado de los proyectos oficiales de la familia, aunque ha dejado claro que su amor por Selena sigue intacto.

Chris Pérez y su excuñada Suzette Quintanilla asisten al estreno de "Selena y Los Dinos". (Foto AFP)

¿Por qué Yolanda Saldívar podría quedar en libertad?

Yolanda Saldívar fue condenada a cadena perpetua en 1995, con posibilidad de libertad condicional a partir del 2025.

El sistema judicial de Texas permite que ciertos reclusos soliciten su liberación tras cumplir 30 años de su sentencia si han mantenido buena conducta en prisión. Sin embargo, la decisión final dependerá de una junta de libertad condicional, que evaluará su caso y el impacto que su posible liberación podría tener en la sociedad.

La familia de Selena y sus fanáticos han expresado su rechazo a la posibilidad de que Saldívar salga en libertad, argumentando que el crimen que cometió sigue siendo una herida abierta para la comunidad latina y para la música en general.

¿Cómo luce Chris Pérez hoy y qué hace actualmente?

Hoy en día, Chris Pérez sigue activo en la música y ha mantenido su imagen como un rockero con su característico cabello largo y su estilo relajado. En sus redes sociales comparte momentos de su vida, música y recuerdos de Selena.

Recientemente, participó en un documental sobre Selena y Los Dinos, donde se mostró visiblemente conmovido al recordar su historia con la cantante y la huella que dejó en su vida.