Ignacio Baladán, prometido de la creadora de contenido digital Natalia Segura, enterneció a sus millones de seguidores con una reciente charla entre padre e hijo con su pequeño Lucca. El hombre se ha mostrado encantado con su etapa paternal, y prueba de ello es este especial momento.

Haciendo uso de sus redes sociales, Ignacio Baladán compartió un enternecedor video con sus millones de seguidores. En el clip, el chef uruguayo aparece en una seria posición mientras le explica a su pequeño hijo Lucca, quien apenas tiene 14 días de nacido, que era momento de establecer horarios para crear una rutina.

Al parecer, la falta de horarios para comer y dormir hacía que en ocasiones Lucca se pusiera inquieto, lo que preocupaba a La Segura. Por ello, Baladán le manifestó que, aunque este sábado había hecho un gran trabajo al comer de manera juiciosa, era importante que siempre lo hiciera así.

“Te tomas la leche, comes, descansas todo el tiempo que tienes que descansar… Si no, mamá se enoja ¿y después quién la banca? Yo la tengo que bancar, vos no, y no quiero. Tu lo que tienes que hacer es tomar leche de la mamá como hiciste hoy, perfecto. Y eso fue un banquete tremendo. Así que nada, hoy vamos a seguir comiendo, vas a descansar un rato… Vamos a poner horarios, donde vos vas a dormir, a comer, y no pasa nada, ¿te parece? ¡Trato cerrado!"