El pasado sábado 3 de mayo no solo estuvo marcado por uno de los momentos más importantes en la carrera musical de Jhonny Rivera, quien por primera vez llevó a cabo un show en el Movistar Arena y logró un sold-out, sino también por su pedida de mano a su novia y colega Jenny López con quien lleva casi tres años de relación.

Luego de que sus planes iniciales para pedirle matrimonio a Jenny López en territorio europeo se vieran afectados por temas de salud de su parte, Jhonny Rivera replanteó su propuesta y decidió llevarla a cabo en uno de los días más importantes en su carrera musical: su primer Movistar Arena en Bogotá.

Con cientos de personas como testigos, el cantante decidió proponerle matrimonio a la joven cantante, quien, entre nervios, respondió con un contundente “sí”, desatando una fuerte ovación por parte de los presentes que, sin pensarlo, se convirtieron no solo en testigos de un momento clave en la vida de Rivera, sino de dos.

Luego de dos días del inesperado momento que rápidamente se viralizó en redes sociales, Jenny López reapareció por medio de sus redes sociales para hablar sobre lo sucedido y expresar cómo vivió la pedida de mano por parte de Jhonny Rivera.

Según comentó la joven cantante luego de finalizar la canción ‘Culpables’ que cantó en dueto con Rivera, quedó completamente desconcertada al ver que el artista decidió tomar la palabra y dar un pequeño discurso sobre el amor. Pues aseguró que luego de aquella canción seguía una interpretada únicamente por ella y él tenía que dejar el escenario, pero no fue así.

"El momento más especial e inesperado para mí fue la pedida de mano. Después de cantar 'Culpables' él se quedó hablando y yo no entendía porque así no estaba en el show; se suponía que el show era 'Culpables', como que nos dábamos un beso y nos despedíamos y ya ahí entraban los violines y entraba 'Así no te amará jamás' que fue la canción que canté”