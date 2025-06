La señora Rosmery, mamá de Altafulla, estuvo visitando a su hijo en La casa de los famosos Colombia 2025. Precisamente, se reveló un clip con el que fue comparada con nada más y nada menos que Karina García.

Artículos relacionados La casa de los famosos Así lucía Altafulla de La casa de los famosos cuando apareció en El man es Germán

¿Karina García y la mamá de Altafulla ya hablaron?

Aunque la señora Ross, como le dice Altafulla de cariño, no ha hablado de manera despectiva de Karina García, tampoco ha tenido un gesto de aprobación para la modelo paisa con quien, por el momento, su hijo tiene un romance que continúa en el reality del Canal RCN.

De hecho, García volvió a La casa de los famosos Colombia como jefe de campaña de Altafulla y ahí mencionaron a la mamá del cantante barranquillero, pues la señora no ha dado ningún punto de vista sobre la modelo antioqueña, tampoco han hablado entre ellas dos.

Artículos relacionados Mateo Varela Mateo Varela se entera de la muerte de su padrastro tras salir de La casa de los famosos Colombia

¿Por qué comparan a la mamá de Altafulla con Karina García?

Resulta que la señora Ross llamó la atención en su visita a La casa de los famosos Colombia 2025. Una buena cantidad del público la calificó como una mujer educada y de clase, a la vez que vanidosa.

Altafulla y su mamá en La casa de los famosos Colombia.

En efecto, por la característica de vanidosa fue comparada con Karina García, quien se la pasaba pendiente de su imagen en La casa de los famosos.

Así las cosas, en un momento de la visita de la mamá de Altafulla quedó grabado cuando se arregla el pelo repetidamente, además, verifica que su vestuario se mantenga bien, algo parecido con Karina García debido a que la modelo e influencer no paraba de verse al espejo cuando participó en el reality de la vida en vivo.

En vista del clip, nuevamente los internautas recalcaron la elegancia de la señora Rosmery y le sumaron que es una mujer impecable.

Artículos relacionados Mateo Varela Mateo Varela reacciona en vivo a los malos tratos de Norma Nivia en La casa de los famosos

Rosmery reveló que ella no iba a estar en La casa de los famosos Colombia, pero no le importó el qué dirán y fue a darle ánimo a su hijo, con quien no se veía desde hace un poco más de medio año.