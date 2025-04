Karina García y Andrés Altafulla continúan siendo tendencia en las redes sociales luego de sellar su amor con un inesperado beso. Varias personalidades y fanáticos de La casa de los famosos Colombia se han pronunciado al respecto y Ornella Sierra, exparticipante de la primera temporada del reality, no dudó en unirse a la conversación. ¿Qué dijo al respecto?

¿Ornella Sierra aprueba la relación entre Karina García y Andrés Altafulla en La casa de los famosos Colombia?

Haciendo uso de sus redes sociales, Ornella Sierra decidió unirse a la conversación que es tendencia en estos momentos: el romance entre Karina García y Andrés Altafulla. La exparticipante de la primera temporada La casa de los famosos Colombia reveló su opinión frente a los coqueteos entre ambos participantes.

Y es que vale la pena destacar que Karina García y Andrés Altafulla llevaban varios días en coqueteos, pero no fue sino hasta el pasado martes durante la prueba de presupuesto de La casa de los famosos Colombia que tomaron el valor de dejarse llevar por sus sentimientos.

Karina García recibe el apoyo de Ornella Sierra frente a las duras críticas por su romance. (Foto Canal RCN).

Ante los diversos comentarios negativos hacía Karina, Ornella no dudó en defenderla y hasta aseguró que le encantaba verla junto a Altafulla. "Me encanta esa pareja. Me encanta, ella es guapísima, Altafulla es guapísimo. O sea, es una paisa toda creída y Altafulla es el propio costeño

¿Ornella Sierra defendió a Karina García de las críticas por su relación con Altafulla?

Además de esto, Ornella aseguró que no entendía las críticas hacia Karina García ya que su relación con Marlon Solórzano no pasó de dos semanas, por lo que no debía guardarle “luto”. Incluso, manifestó que nadie debía opinar al respecto, ya que el problema era entre Marlon y Altafulla, quienes al parecer sostenían una relación de amistad.

"Eso ya es problema de ellos dos, que resuelvan. Ella por qué o qué le tiene que dar luto a Marlon, ¿luto de qué? Si ellos duraron como dos semanas… Ya ese man salió hace como tres meses de ese reality, ¿cuál es el problema con que se meta con Altafulla?”, mencionó Ornella Sierra, quien aprovechó para lanzar un comentario sobre su última relación.