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Novia de Nicolás Arrieta vive momento de luto tras la muerte de un ser querido

Manuela Ortiz, pareja de Nicolás Arrieta, vive un momento de luto tras la muerte de un ser querido.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Luto en la vida de la novia de Nicolás Arrieta: esto es lo que se sabe
Luto en la vida de la novia de Nicolás Arrieta: esto es lo que se sabe. (Foto Canal RCN | Freepik).

Manuela Ortiz, pareja del creador de contenido Nicolás Arrieta, atraviesa un momento de luto tras confirmarse el fallecimiento de un ser querido. La situación se conoció recientemente por medio de sus redes sociales y ha puesto a la creadora de contenido en el centro de la atención digital en medio de este difícil momento personal.

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¿Cuál fue el ser querido de Manuela Ortíz, novia de Nicolás Arrieta, que falleció?

A través de una emotiva publicación realizada por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Manuela Ortiz compartió un mensaje en el que contó que su perrita, a la que llamaba “monita”, falleció.

Novia de Nicolás Arrieta enfrenta duro momento: la pérdida que enluta su vida
Novia de Nicolás Arrieta enfrenta duro momento: la pérdida que enluta su vida. (Foto Canal RCN).

La creadora de contenido relató que la canina fue una compañía importante durante su etapa viviendo en Medellín y que, con el tiempo, terminó quedándose en Pasto, donde encontró un hogar definitivo y una vida tranquila junto a su familia.

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En su relato recordó cómo cada reencuentro estaba marcado por la alegría de la perrita, que la recibía con emoción cada vez que volvía a verla. Sin embargo, Ortiz explicó que en el último año notó un cambio en su estado de salud, ya que había perdido energía y ya no se comportaba como antes.

“Durante años me recibió con la misma emoción cada vez que volvía. Saltaba, corría y se hacía pipí de la felicidad. Pero el último año fue diferente”

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¿Cómo despidió Manuela Ortíz, novia de Nicolás Arrieta, a su mascota fallecida?

Contó que, aunque no lo dijo en su momento, sintió que su despedida previa podía ser la última. Días después, su madre le informó que la perrita había fallecido. En medio de su dolor, Manuela aprovechó para compartir una emotiva reflexión al mencionar la importancia de demostrar el afecto a tiempo, antes de que sea tarde.

“Hoy solo quiero recordarles algo: abracen más, digan lo que sienten, agradezcan más seguido. Porque a veces creemos que después habrá tiempo. Y muchas veces, después, no hay después”.

Novia de Nicolás Arrieta y la triste noticia que conmueve a sus seguidores
Novia de Nicolás Arrieta y la triste noticia que conmueve a sus seguidores. (Foto Canal RCN).
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