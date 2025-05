Días atrás, Norma Nivia fue eliminada de La casa de los famosos Colombia 2025. La actriz no logró entrar al Top 10 y dejó solo a Mateo Varela 'Peluche', con quien protagonizó un romance en el reality de la vida en vivo.

En redes sociales no perdonaron el cambio físico de Mateo en La casa de los famosos Colombia. Para algunos internautas, el atlético joven perdió la energía y su transformación fue por consecuencia de Norma Nivia.

Uno de los comentarios que vio Norma fue por parte de un internauta, quien escribió que pasados los primeros minutos de la eliminación de la reconocida actriz, Mateo mejoró de semblante.

La exparticipante del reality del Canal RCN rompió el silencio y se sinceró, por primera vez, en Buen día, Colombia, sobre el físico de Peluche. La actriz remarcó que no es su culpa.

"De las personas que adelgazaron sí fue Mateo, pero es porque no soy yo, no soy una bruja, no le chupo el brillo a nadie. Él (Mateo Varela) come mucho y la familia lo sabe, el triple de lo que comemos en la casa", recalcó Norma Nivia.